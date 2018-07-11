بالصور.. ضبط وافد يعالج بالحجامة دون ترخيص في جازان

تركي السالم(صدى):

نجحت الشئون الصحية بمنطقة جازان وبالتعاون مع الجهات الأمنية بمحافظة العارضة، اليوم الأربعاء، من ضبط مقيم يعالج بالحجامة وممارسات صحية بطريقة مخالفة وغير نظامية.

وأوضحت الشئون الصحية بالمنطقة، أن مفتشي إدارة الالتزام في صحة جازان تمكنوا من متابعة المتهم وتبين أنه يمارس العلاج بالحجامة بطريقة غير نظامية ومخالفة مما يعرض حياة الآخرين للخطر.

وأكدت ” الشئون الصحية “، أنه وبعد التنسيق المسبق مع الجهات الأمنية في محافظة العارضة تمت مداهمة الموقع، وتم ضبطه، وإعداد المحاضر اللازمة في حينها واستلامه من قبل الجهات الأمنية تمهيدًا لإستكمال الإجراءات النظامية وإحالته للنيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق وتطبيق العقوبة النظامية.

جاءت هذه الجهود بتوجيهات من مدير عام صحة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي بتكثيف الجولات الميدانية التفتيشية والرقابية لضمان حماية المواطنين بالمنطقة.

ونوهت مديرية الشئون الصحية في جازان، بضرورة الإبلاغ عن أي نوع من أنواع المخالفات الغير نظامية ممن يدعون الطب البديل أو الحجامة أو أي ممارسات صحية غير مصرح لها من جهات الإختصاص في الأماكن المخصصة.