أمير الحدود الشمالية يستقبل أعضاء حساب أخبار السعودية

محمد السعران(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، أعضاء حساب أخبار السعودية الذين قدموا للسلام على سموه.

واطلع سموه على تقرير إعلامي عن الحساب وأهدافه في إيصال الخبر والمعلومة.

وأكد سموه أن الإعلام رسالة سامية لابد للقائمين عليها من مراعاة القيم والمبادئ في إيصالها، متطلعاً لدور فاعل للتعريف برؤية المملكة 2030 والتحفيز لتطبيقها، حاثاً جميع وسائل الإعلام، على المصداقية في نقل الأحداث التي هي المفصل الأهم في العمل الإعلامي ونقل الأخبار من مصادرها الرسمية.

ورحب سموه بالنقد البناء، مؤكداً وقوفه ودعمه للإعلام الذي يخدم الصالح العام.

من جهتهم، قدم أعضاء حساب أخبار السعودية شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على استقباله لهم وتهيئة الظروف المناسبة للعمل الإعلامي البناء.