” العمل ” تعقد ورشة عمل لتعريف القطاع الخاص باشتراطات توطين منافذ البيع

سعيد العجل(صدى):

عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس (الثلاثاء) في مقر مركز دلني للأعمال بالرياض، وعلى مدار ثلاثة أيام، ورشة عمل للتعريف بالاشتراطات الخاصة بتوطين منافذ البيع في 12 نشاط اقتصادي، والتي ستنطلق مطلع العام المقبل 1440هـ.

وتهدف الورشة التي حضرها عدد من ممثلي القطاع الخاص في تلك الأنشطة، وممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، لاطلاع الجهات المستهدفة بالتوطين على الاشتراطات، ومناقشة المسودة النهائية للدليل الإرشادي.

واستعرضت الورشة التي نظمتها وكالة التوطين في الوزارة، القرار الوزاري بتوطين منافذ البيع في 12 نشاطا اقتصاديا، والخطة الزمنية لتوطين تلك الأنشطة، ودور القرار في توفير فرص العمل المحفزة والمنتجة والمستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، وكذلك رفع مستوى مشاركتهم في التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة.

وطرحت الورشة، الشروط العامة لقرار توطين تلك الأنشطة، وفرص العمل الموطنة، وآلية احتساب نسبة التوطين في منفذ البيع، وكذلك برامج الدعم والتوظيف التي سيقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبرامج التمويل التي سيقدمها بنك التنمية الاجتماعية.

و ناقش القائمون على الورشة مع ممثلي القطاعات المشاركة، مسودة الاشتراطات العامة للتوطين، واستمعوا لمقترحات وملاحظات ممثلي القطاعات.