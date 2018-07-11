أمانة الرياض: مركز خدمة الضيف يستقبل أكثر من 50 ألف مستفيد خلال 6 أشهر

سعيد العجل(صدى):

استقبل مركز خدمة الضيف بأمانة منطقة الرياض خلال النصف الأول من العام الميلادي الحالي 2018 أكثر من 50 ألف ضيف أنجزوا خلالها مختلف الخدمات البلديّة، حيث يُعد المركز أحد أبرز مبادرات الأمانة بهدف تيسير وتسهيل إجراءات تقديم الخدمات للمستفيدين بما ينسجم مع برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة (2030).

وأشار التقرير النصف سنوي الصادر عن مركز خدمة الضيف بالأمانة إلى أن معدل تنفيذ الخدمات داخل المركز لا يتجاوز أربع دقائق، بينما لا يزيد معدل انتظار الضيوف إلى حين تقديم الخدمات لهم عن ست دقائق، فيما قابل المسؤولون في الأمانة خلال المدة ذاتها ما يزيد عن 8 آلاف ضيف.

وتأتي خدمة رخص البناء كأحد أكثر الخدمات طلبًا من قِبل الضيوف بنسبة تبلغ (33) بالمائة من إجمالي خدمات المركز، بينما استفاد ما نسبته (21) بالمائة من الضيوف من خدمة مقابلة المسؤول، و(6) بالمائة منهم استخرجوا الرخص المهنية عن طريق المركز.

وقيّم 6,232 ضيفًا أداء منفذي الخدمات في مركز الضيف بأمانة الرياض، حيث بلغت نسبة من يرون بأن الأداء متميّز (97,2) بالمائة، فيما اعتبر (1,6) بالمائة منهم أن أداء الموظفين وإنجازهم جيّد، وأبدى (1.2) بالمائة من المصوّتين عدم رضاهم عن أداء المركز.

يُذكر أن الأمانة أطلقت مركزين لخدمة الضيوف، الأول ” بمجمع النخيل مول، والثاني في المقر الرئيسي للأمانة، وتهدف من خلالها إلى خدمة المستفيدين، ورفع مستوى الجودة وتقديم أفضل الخدمات البلدية عبر قنوات متعددة.