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مفتي عام المملكة يستقبل مدير فرع رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة

مفتي عام المملكة يستقبل مدير فرع رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة
مكة المكرمة(صدى):

استقبل سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ – في مكتبه بمحافظة الطائف أمس، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري .

وأوصى سماحته فضيلة مدير عام الفرع توجيه أعضاء الهيئة ببذل المزيد من الجهد والصبر والرفق واللين ومراعاة المصالح والمفاسد والتعاون مع الجهات الحكومية .

ثم زار فضيلته عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان – الذي أوصى بمضاعفة الجهود وفق الأنظمة المرعية .

رافق مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة , مساعد المدير العام الشيخ دخيل بن عبدالعزيز الدخيل وفضيلة رئيس هيئة محافظة الطائف الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي .


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