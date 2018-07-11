مفتي عام المملكة يستقبل مدير فرع رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة

مكة المكرمة(صدى):

استقبل سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ – في مكتبه بمحافظة الطائف أمس، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري .

وأوصى سماحته فضيلة مدير عام الفرع توجيه أعضاء الهيئة ببذل المزيد من الجهد والصبر والرفق واللين ومراعاة المصالح والمفاسد والتعاون مع الجهات الحكومية .

ثم زار فضيلته عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان – الذي أوصى بمضاعفة الجهود وفق الأنظمة المرعية .

رافق مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة , مساعد المدير العام الشيخ دخيل بن عبدالعزيز الدخيل وفضيلة رئيس هيئة محافظة الطائف الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي .