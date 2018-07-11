تفاصيل احتيال لبناني على مشجع سعودي في روسيا بـ 250 ألف دولار

وكالات(صدى):

كشفت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، معلومات عن الشخص اللبناني الجنسية، والمشتبه به في عملية الاحتيال على مشجع سعودي، ليتحصل منه على مبلغ مالي بقيمة 250 ألف دولار.

وأوضحت الشرطة الروسية، أن اللبناني المشتبه به، ويتراوح عمره ما بين 49 و50 عامًا، وعد المشجع السعودي بتنظيم رحلة طيران له ولأصدقائه، من العاصمة الروسية موسكو إلى مدينة فولجوجراد جنوب روسيا.

وبيّنت الجهات الأمنية بروسيا، أن المشجع السعودي سدد مبلغ 110 آلاف دولار و120 ألف يورو ” 140 ألف دولار ” ، للشخص اللبناني المشتبه فيه، وذلك بوسط موسكو بتاريخ 24 يونيو الماضي، مؤكدة أنه لا يزال البحث جارِ على المشتبه به.

جدير بالذكر، أن هذه الواقعة، قد حدثت قبل يوم واحد من مباراة المنتخب الوطني مع منتخب مصر، والتي انتهت بفوز الأخضر بهدفين مقابل هدف، وذلك بمدينة فولجوجراد الروسية، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.