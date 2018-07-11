تفاصيل احتيال لبناني على مشجع سعودي في روسيا بـ 250 ألف دولار
كشفت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، معلومات عن الشخص اللبناني الجنسية، والمشتبه به في عملية الاحتيال على مشجع سعودي، ليتحصل منه على مبلغ مالي بقيمة 250 ألف دولار.
وأوضحت الشرطة الروسية، أن اللبناني المشتبه به، ويتراوح عمره ما بين 49 و50 عامًا، وعد المشجع السعودي بتنظيم رحلة طيران له ولأصدقائه، من العاصمة الروسية موسكو إلى مدينة فولجوجراد جنوب روسيا.
وبيّنت الجهات الأمنية بروسيا، أن المشجع السعودي سدد مبلغ 110 آلاف دولار و120 ألف يورو ” 140 ألف دولار ” ، للشخص اللبناني المشتبه فيه، وذلك بوسط موسكو بتاريخ 24 يونيو الماضي، مؤكدة أنه لا يزال البحث جارِ على المشتبه به.
جدير بالذكر، أن هذه الواقعة، قد حدثت قبل يوم واحد من مباراة المنتخب الوطني مع منتخب مصر، والتي انتهت بفوز الأخضر بهدفين مقابل هدف، وذلك بمدينة فولجوجراد الروسية، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.
فهد[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ يوم واحد
تعيش وتاكل غيرها
ما يقع الا الشاطر ههههههههه
نوير[ عدد التعليقات: 891 ] نشر منذ يوم واحد
النصاب ما يحتال الا على طماع قي الغالب
مواطن[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ يوم واحد
والله انه غبي او ان الدراهم ما تعب فيها
والا 110 الف $وبعدين 140الف$
ياهوه والله العظيم
💯 الف $
الف فيها العالم كله واسكن في كل دوله اسبوع فندق ٧نجوم اكل وشرب
وسائق تحت الطلب
اللهم رحمك[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 23 ساعة
وش دراك انه كدبه قال من كبره
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30747 ] نشر منذ 23 ساعة
القانون لايحمي المغفلين😂😂😂
محمد السلمان[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 22 ساعة
يستاهل ما حاه يا جماعه متى هالعالم تفهم و تنتبه .. الله لا يرده
فيصل[ عدد التعليقات: 891 ] نشر منذ 21 ساعة
حقيقة اخي قرني القانون لا يحمي المغفلين
تركي[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 21 ساعة
والله القصة باينة من اولها انها في شئ
الجوهرة[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 21 ساعة
والله لو مكانه لابرم عليه حتى ما اجيب حقي
نهى[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 21 ساعة
الله يعوض عليك
qlq[ عدد التعليقات: 3107 ] نشر منذ 19 ساعة
ماتوقع
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2503 ] نشر منذ 18 ساعة
ماادري ليش السعوديين هبلان وخرفان الى هذه الدرجة ينضحك عليهم بكل بساطة وسهولة
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2503 ] نشر منذ 18 ساعة
ماادري ليش بعض السعوديين هبلان وخرفان الى هذه الدرجة ينضحك عليهم بكل بساطة وسهولة
ابو شادي[ عدد التعليقات: 5957 ] نشر منذ 17 ساعة
واضح ان الفلوس ماتعب فيها خالص ولايدري عنها كيف تجيه
شيخين1[ عدد التعليقات: 288 ] نشر منذ 17 ساعة
مستحيل تكون مجرد شوشرة السعودي اذكى من كذ واقوى ماراح يكون فريسة سهلة او لقمة صايغة للبنانين وغيرهم مع احترامي للكل
و1حد[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 17 ساعة
قد ما الحكومة تنبة الناس وعلى قد الإرشادات الي تحطها الا يطلعلك ناس دلووووخ المشكله يقولك شباب ياخي انتو ظبطولكم جدول لسفارياتكم ولحجوزاتكم مالكم ومال المكاتب الي تنصب على الناس ياخذون منكم المبلغ دبل
اصلع بس حاط جل[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 13 ساعة
الله المستعان بس الموضوع اذ زي ما ذكر فهو حمار اما اذ فيه امور ثانيه فلعلم عند الله
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17977 ] نشر منذ 13 ساعة
يستاهل اللبناني اموال الاغبياء الذين حصلو عليها بلا تعب و لا سهر
المهندس[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 12 ساعة
250 الف دولار الله يرزقني أسدد الدين الي عليا
جميل جمال[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 7 ساعات
ايش هالرحله اللي تكلف 250 الف دولار ؟؟ يعني لو وعده بشراء عقار مثلا وكذب عليه وهذي تحدث دائما كانت السالفه تنبلع .. لكن رحله احس انها قويه شوي