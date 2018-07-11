سفير المملكة لدى الأردن يستقبل سفيرة النرويج في عمّان

نوف القحطاني(صدى):

اسقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي اليوم في مكتبه سفيرة مملكة النرويج في عمان تونه اليزابيث باكفولد أليش، وبحث الجانبان الموضوعات التي تهم البلدين الصديقين ، وآخر التطورات والاحداث السياسية في المنطقة وآليات التعامل معها، بما يخدم القضايا العربية والمصالح المشتركة.

وأعرب سمو السفير خلال اللقاء عن اعتزازه بمستوى العلاقات التي تجمع بين المملكتين، بالاضافة الى بحث سبل التعاون لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.