” السعودية للكهرباء ” : تشغيل 11 مشروعا بتكلفة 1.23 مليار ريال بالمناطق الجنوبية

سعيد العجل(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن خطتها لبدء تشغيل عدد من المشاريع الكهربائية في المناطق الجنوبية خلال النصف الثاني من العام الجاري بهدف تعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية للمشتركين بالمدن والقرى والهجر والتجمعات السكانية المختلفة التي تتبعها تلك المشاريع، حيث بلغت التكلفة الإجمالية لتلك المشاريع أكثر من (1.23) مليار ريال.

وأكدت ” السعودية للكهرباء ” إن تشغيل أحد عشر مشروعاً يشمل إنشاء وربط محطات تحويل وتنفيذ خطوط هوائية سوف يكون لها أثراً بارزاً في دعم الخدمة الكهربائية بتلك المناطق، خاصة وأن تلك المشاريع تأتي ضمن منظومة متكاملة من المشاريع الكهربائية الأخرى التي تعمل عليها الشركة في هذه المناطق، سواء في مجال توليد وانتاج الكهرباء أو النقل والتوزيع وخدمات المشتركين، مشيرة إلى أن الشهر الجاري سوف يشهد بدء تشغيل أول هذه المشاريع، وهو مشروع تعزيز محطة الحبيل جهد (132/33 ك.ف).

وأضافت: “تشمل المشاريع أيضاً بدء تشغيل محطه بارق جهد (132/33 ك.ف) خلال شهر أغسطس القادم، والذي يتضمن أيضاً عملية ربط المحطة بالشبكة الكهربائية؛ إضافة إلى تشغيل محطه الاطاوله جهد (132/33/13.8 ك.ف) وإعادة توصيل خط هوائى بنى سار – محطة الاطاوله. كما سيتم أيضا ربط محطة قلوه بمحطه شمال نمره، وتشغيل خط نقل مزدوج الدائرة بين محطة التوليد الأولى والثانية بشروره، والمتوقع دخوله الخدمة في الخامس عشر من أغسطس.

ولفتت ” السعودية للكهرباء ” أنه من المتوقع تشغيل وربط محطة العارضة (جهد 132/33 ك.ف) بالشبكة الكهربائية في منطقة جازان خلال الأشهر القليلة القادمة، مشيرة أيضاً إلى أن محطه شرق مطار نجران جهد (132/33/13.8 ك.ف.) سوف تكون جاهزة للتشغيل في 25/10/2018م، فيما سيتم تشغيل محطه القريقر خلال منتصف نوفمبر القادم.

يُشار إلى أنه سوف يتم الانتهاء من مشروع محطة توليد الشقيق البخارية التي تُنشئها ” السعودية للكهرباء ” خلال الأشهر القادمة، بتكلفة إجمالية بلغت (12.23) مليار ريال، وقدرة (2.640) ميجاوات، وهو ما سيسهم في تعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية بالمناطق الجنوبية، خاصة وأن المحطة تُعد من أكبر وأحدث محطات التوليد ليس فقط في المناطق الجنوبية ولكن في المملكة بوجه عام.