رياض محرز ينضم لمانشستر سيتي ويتخطى سعر صلاح
كشف نادي مانشستر سيتي، أمس الثلاثاء، عن تعاقده رسميًا مع اللاعب الجزائري رياض محرز قادمًا من فريق ليستر سيتي بعد مفاوضات استمرت منذ يناير الماضي، فيما أكدت صحف أن قيمة انتفال محرز هي 65 مليون جنيه إسترليني؛ ليكون أغلى لاعب عربي وإفريقي في التاريخ ولمدة خمس سنوات، متخطيًا صفقة انتقال المصري محمد صلاح إلى نادي ليفربول الإنجليزي في صيف 2017.
وصرح ” محرز ” عقب انضمامه إلى صفوف مانشستر سيتي، قائلًا: ” أنا سعيد بالانضمام لهذا النادي، إنه فريق رائع تحت قيادة جوارديولا. اللعب معهم سيكون فخرًا لي فبيب يلعب كرة قدم هجومية وهي المفضلة لي والآن سيحاولون الحفاظ على اللقب وهو تحدي أريد أن أشارك فيه. ”
وأضاف: ” أعتقد اننا يمكننا التطور في المستقبل وأنا مؤمن بأن قدراتي الفردية ستتطور كثيرًا مع جوارديولا ” ؛ فيما أوضح المدير الرياضي لمانشستر ستيتي: ” رياض لاعب موهوب جدًا، إنه يستطيع هزيمة المدافعين وخلق المساحات وفي السنوات الماضية أثبت أنه واحدًا من أفضل لاعبي البريميرليج ونحن واثقون إنه سيضيف قوة هدومية كبيرة لنا. “
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 693 ] نشر منذ يوم واحد
مبــروك إبـن بـلدي🇩🇿🇩🇿🇩🇿✌✌✌
تستـحق هذا المـبلغ ياحروووووز بالتوفـــيق
طلال[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ يوم واحد
يستاهل
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ يوم واحد
هذا الشاب مجتهد الله يعطيه العافيه وفي تقدم مستمر باذن الله
همس[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ يوم واحد
مبااااااارك لك ان شاء الله تبقي في المقدمه بالتوفيييييييييق
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1377 ] نشر منذ يوم واحد
نفس كل مره يا نواف السالم اخطاء
ونحن واثقون إنه سيضيف قوة هدومية كبيرة لنا. “
ماشاء الله عليك يا نواف الظاهر من كثر كتابة الاخبار في صدى وانا اتحدى اي شخص ان اي خبر يكتبه نواف لازم يكون فيه اخطاء وانا ترا من اشد المحبين لنواف السالم
حلوه كلمة هدوميه ههههههههه
عبدالله[ عدد التعليقات: 928 ] نشر منذ يوم واحد
الف مبروك. الله يوفقه.
ولكن يضل محمد صلاح ايقونه فريده وموهبه خاصه
وسيضل الجميع يتابع محمد صلاح اكثر من اي لاعب عربي اخر.
#رياضي[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 22 ساعة
عبد الله
رياض محرز أول لاعب عربي يفوز بأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ومع مين مع فريق كان يلعب من أجل البقاء كما أن رياض محرز مراوغ من طراز أول يعني يصنع الفرص بنفسه وهذا مايتفوق فيه على محمد صلاح وأتمنى التوفيق للاعبين 😊