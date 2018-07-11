رياض محرز ينضم لمانشستر سيتي ويتخطى سعر صلاح

نواف السالم(صدى):

كشف نادي مانشستر سيتي، أمس الثلاثاء، عن تعاقده رسميًا مع اللاعب الجزائري رياض محرز قادمًا من فريق ليستر سيتي بعد مفاوضات استمرت منذ يناير الماضي، فيما أكدت صحف أن قيمة انتفال محرز هي 65 مليون جنيه إسترليني؛ ليكون أغلى لاعب عربي وإفريقي في التاريخ ولمدة خمس سنوات، متخطيًا صفقة انتقال المصري محمد صلاح إلى نادي ليفربول الإنجليزي في صيف 2017.

وصرح ” محرز ” عقب انضمامه إلى صفوف مانشستر سيتي، قائلًا: ” أنا سعيد بالانضمام لهذا النادي، إنه فريق رائع تحت قيادة جوارديولا. اللعب معهم سيكون فخرًا لي فبيب يلعب كرة قدم هجومية وهي المفضلة لي والآن سيحاولون الحفاظ على اللقب وهو تحدي أريد أن أشارك فيه. ”

وأضاف: ” أعتقد اننا يمكننا التطور في المستقبل وأنا مؤمن بأن قدراتي الفردية ستتطور كثيرًا مع جوارديولا ” ؛ فيما أوضح المدير الرياضي لمانشستر ستيتي: ” رياض لاعب موهوب جدًا، إنه يستطيع هزيمة المدافعين وخلق المساحات وفي السنوات الماضية أثبت أنه واحدًا من أفضل لاعبي البريميرليج ونحن واثقون إنه سيضيف قوة هدومية كبيرة لنا. “