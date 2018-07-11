إضراب في شركة فيات بسبب رونالدو

نواف السالم(صدى):

كشفت النقابة العمالية الإيطالية، عن استعداد موظفي شركة فيات للسيارات بالقيام بإضراب لمدة يومين؛ بسبب صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس؛ حيث أن شركة اكسور المالكة ليوفنتوس، ولشركة فيات ستدفع جزء من صفقة انتقال رونالدو إلى يوفنتوس، والتي تبلغ 105 مليون يورو.

وجاء بيان النقابة العمالية الإيطالية، موضحًا أنه: ” ليس من المقبول أن يقوم عمال شركتي فيات، وسي ان اتش بتضحيات اقتصادية ثم تقوم الشركة بإنفاق ملايين لضم لاعب، تم إخبارنا أكثر من مرة أن الأوقات الحالية صعبة من أجل الحصول على تأمينات اجتماعية وانتظرنا وصول موديلات جديدة من السيارات لم تأت. ”

وتابع: ” وفي الوقت الذي شد فيه العمال وعائلاتهم الحزام أكثر، قررت الشركة في استثمار الكثير من الأموال لضم شخص واحد، على الشركة أن تستثمر أكثر في السيارات والتي تضمن مستقبل الآلاف من البشر بدلا من إثراء شخص واحد، هذا يجب أن يكون هدف الشركة، أن تضع مصلحة الموظفين أولًا. ”

واختتم البيان ذاكرًا إنه: ” إن لم يحدث ذلك فهو بسبب تفضيلهم لعالم كرة القدم والترفيه وأشياء أخرى، ولهذه الأسباب التي تم ذكرها مسبقا، تعلن النقابة العمالية الإضراب في شركة فيات من مساء الأحد 15 يوليو حتى الثلاثاء 17 يوليو. “