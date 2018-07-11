” السوق المالية ” تعتمد التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المدرجة المعدلة

علي القحطاني(صدى):

أصدر مجلس هيئة السوق المالية، قرارًا باعتماد التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المدرجة المعدلة (التعليمات).

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح في السوق المالية وإعانة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على معلومات صحيحة ووافية.

كما تهدف إلى تيسير إجراءات الإفصاح على الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بما يمكنهم من الالتزام بأحكام الإفصاح الواردة في اللوائح التنفيذية ذات العلاقة وبخاصة الالتزامات المستمرة الواردة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقواعد الإدراج الصادرة عن شركة السوق المالية السعودية.​

ويمكن الاطلاع على التعليمات من خلال الرابط الآتي: هنا