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بالفيديو.. فيل يقتحم أتوبيسا لسرقة الموز

بالفيديو.. فيل يقتحم أتوبيسا لسرقة الموز
سريلانكا(صدى):

قرر فيل ضخم سرقة الطعام من حافلة كانت تسير على الطريق في كاتاراجاما بسريلانكا.

ظهر الفيل البري في مقطع فيديو متداول وهو يقف في منتصف الطريق لإيقاف الحافلة، حيث قرر فجأة اقتحام الحافلة بخرطومه لسرقة الموز.

واضطر الركاب المحتجزون في الداخل إلى إعطائه الموز، ويبدو أن الفيل كان سعيداً بذلك وترك الحافلة وذهب بعيدا في النهاية.


8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3403 ] نشر منذ 23 ساعة

ههههه لا تلمونة جوعان

[ عدد التعليقات: 1237 ] نشر منذ 23 ساعة

ههههههههههههههههههههههه،،

الجوع كافر..

[ عدد التعليقات: 2771 ] نشر منذ 20 ساعة

قاطع طريق الهيس الاربد😂😂
ذكرني بالافلام المصرية سلم نفسك انت محاصر
والا حنستعمل معاك الؤوه ونحءء معاك يامؤرم
الؤوه>>>>القوة
نحءء>>>>نحقق
يامؤرم>>>يامجرم
اكتبها وانا متمزع ضحك😂😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 3591 ] نشر منذ 19 ساعة

اجيبه يعني اجيبه لو كان تحت الحراسه هههههههههههههههههههههههع

[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 5 ساعات

يا ابو تركي

مؤرم يعني معني مجرم ….؟؟

اللي اعرفه ينطقونها مقرم كلمة مجرم وليس مؤرم

ماعلينا اتحمست بس

نرجع لقاطع الطريق المؤرم هههههههههه

اتوقع هذا جمرك مو قاطع طريق

[ عدد التعليقات: 2771 ] نشر منذ 4 ساعات

😂😂😂😂 يارااائل

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