بالفيديو.. فيل يقتحم أتوبيسا لسرقة الموز

سريلانكا(صدى):

قرر فيل ضخم سرقة الطعام من حافلة كانت تسير على الطريق في كاتاراجاما بسريلانكا.

ظهر الفيل البري في مقطع فيديو متداول وهو يقف في منتصف الطريق لإيقاف الحافلة، حيث قرر فجأة اقتحام الحافلة بخرطومه لسرقة الموز.

واضطر الركاب المحتجزون في الداخل إلى إعطائه الموز، ويبدو أن الفيل كان سعيداً بذلك وترك الحافلة وذهب بعيدا في النهاية.