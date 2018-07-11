بالفيديو.. فيل يقتحم أتوبيسا لسرقة الموز
قرر فيل ضخم سرقة الطعام من حافلة كانت تسير على الطريق في كاتاراجاما بسريلانكا.
ظهر الفيل البري في مقطع فيديو متداول وهو يقف في منتصف الطريق لإيقاف الحافلة، حيث قرر فجأة اقتحام الحافلة بخرطومه لسرقة الموز.
واضطر الركاب المحتجزون في الداخل إلى إعطائه الموز، ويبدو أن الفيل كان سعيداً بذلك وترك الحافلة وذهب بعيدا في النهاية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30747 ] نشر منذ يوم واحد
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9475 ] نشر منذ 24 ساعة
جوعان☺😁
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3403 ] نشر منذ 23 ساعة
ههههه لا تلمونة جوعان
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1237 ] نشر منذ 23 ساعة
ههههههههههههههههههههههه،،
الجوع كافر..
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2771 ] نشر منذ 20 ساعة
قاطع طريق الهيس الاربد😂😂
ذكرني بالافلام المصرية سلم نفسك انت محاصر
والا حنستعمل معاك الؤوه ونحءء معاك يامؤرم
الؤوه>>>>القوة
نحءء>>>>نحقق
يامؤرم>>>يامجرم
اكتبها وانا متمزع ضحك😂😂😂😂😂😂
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3591 ] نشر منذ 19 ساعة
اجيبه يعني اجيبه لو كان تحت الحراسه هههههههههههههههههههههههع
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 5 ساعات
يا ابو تركي
مؤرم يعني معني مجرم ….؟؟
اللي اعرفه ينطقونها مقرم كلمة مجرم وليس مؤرم
ماعلينا اتحمست بس
نرجع لقاطع الطريق المؤرم هههههههههه
اتوقع هذا جمرك مو قاطع طريق
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2771 ] نشر منذ 4 ساعات
😂😂😂😂 يارااائل