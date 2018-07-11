بالصور.. متطوعو الهلال الأحمر بالرياض يقومون بزيارة لمستشفى الملك سلمان

سعيد العجل(صدى):

تواصل هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض زيارتها للمرضى بشكل عام المنومين في المسشفيات وذلك في إطار جهودها المجتمعية وحرصها على تعزيز التكاتف الاجتماعي والدور الريادي للهيئة في المجال الإنساني ممثلة في الإدار العامة للتطوع وتنسيق إدارة الاعلام العلاقات العامة،وذلك بزيارة للمرضى بمستشفى الملك سلمان بالرياض حيث ساهم المتطوعين التابعين للهيئة في دعم المرضى وذلك من خلال زيارتهم وتقديم هدايا رمزية تعبيراً لهم عن مدى تعاطف الهيئة مع هذه الفئة وحرصهم على التخفيف عنهم.

جاء ذلك خلال إطلاق الهيئة لهذه المبادرة منذ فترة ليس بالقريبة من خلال زيارات مستمره للمسشفيات والمراكز الطبية التابعة لمنقطة الرياض من المتطوعين، حيث تأتي هذه المشاركة إيماناً منها بأهمية التفاعل مع مختلف الفعاليات في المجتمع لا سيما إذا كانت هذه الأنشطة تدخل البهجة والسرور في نفوس فئة غالية على قلوب الجميع.

ويأتي دعم الهيئة لمثل هذه المبادرة في إطار المساهمات التطوّعية ضمن برامج للمسؤولية المجتمعية، كما تندرج ضمن التزامه بغرس مبادئ التطوع لدى منسوبيه تجاه مجتمعهم.