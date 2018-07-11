بالفيديو.. مواطنون يخمدون حريق نشب بعداد كهرباء في خيبر

علي القحطاني(صدى):

وثق مقطع فيديو، نجاح ثلاثة أشخاص في إخماد حريق نشب في عداد كهرباء، بأحد الشوارع في محافظة خيبر.

وأظهر الفيديو، تمكُن الأشخاص من السيطرة على الحريق وإخماد النيران فور اشتعالها، وذلك باستخدام ” مطفأة الحريق ” وتوجيهها نحو عداد الكهرباء المتضرر.