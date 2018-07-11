بالفيديو.. مواطنون يخمدون حريق نشب بعداد كهرباء في خيبر
وثق مقطع فيديو، نجاح ثلاثة أشخاص في إخماد حريق نشب في عداد كهرباء، بأحد الشوارع في محافظة خيبر.
وأظهر الفيديو، تمكُن الأشخاص من السيطرة على الحريق وإخماد النيران فور اشتعالها، وذلك باستخدام ” مطفأة الحريق ” وتوجيهها نحو عداد الكهرباء المتضرر.
طلال[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ يوم واحد
الحمدلله عديت علي الخير
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ يوم واحد
الله يسترها علينا وعلي الجميع ويكفينا الشرور يارب
محمد[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ يوم واحد
حمدلله علي سلامه الجميع الله يحفظنا ويحمينا من كل شر امين