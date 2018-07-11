  • الخميس 12

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. بالفيديو.. مواطنون يخمدون حريق نشب بعداد كهرباء في خيبر
  • نشر : منذ يوم واحد
  • 3٬010
  • 3
  • حوادث

بالفيديو.. مواطنون يخمدون حريق نشب بعداد كهرباء في خيبر

بالفيديو.. مواطنون يخمدون حريق نشب بعداد كهرباء في خيبر
علي القحطاني(صدى):

وثق مقطع فيديو، نجاح ثلاثة أشخاص في إخماد حريق نشب في عداد كهرباء، بأحد الشوارع في محافظة خيبر.

وأظهر الفيديو، تمكُن الأشخاص من السيطرة على الحريق وإخماد النيران فور اشتعالها، وذلك باستخدام ” مطفأة الحريق ” وتوجيهها نحو عداد الكهرباء المتضرر.


الوسوم:

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ يوم واحد

الحمدلله عديت علي الخير

[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ يوم واحد

الله يسترها علينا وعلي الجميع ويكفينا الشرور يارب

[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ يوم واحد

حمدلله علي سلامه الجميع الله يحفظنا ويحمينا من كل شر امين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *