إحباط بيع مخطط عشوائي بمساحة 73 ألف متر مربع شرق جدة

نايف السالم(صدى):

أحبطت بلدية ” بريمان ” الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، تعديات على أحد المواقع شرق محافظة جدة؛ حيث تجاوزت مساحته 73 ألف متر مربع وتم تقسيمه وتسويته تمهيدًا لبيعه.

وبالتطرق للتفاصيل، أبان رئيس بلدية بريمان الفرعية، المهندس فيصل المالكي، أن البلدية تمكنت من إحباط بيع مخطط عشوائي، بالقرب من مقبرة الاجواد في حي الأجواد الشعبي شرق جدة.

كما ذكر أنه تم رصد أعمال استحداث المخطط في المنطقة بتسوية وتقسيم الأرض تمهيدا للبيع؛ حيث قامت البلدية بإزالة جميع الإحداثات بالموقع؛ كما تم ضبط المعدات المستخدمة لاستكمال الاجراءات النظامية.