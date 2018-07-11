العواد يلتقي وزير الإعلام والاتصال الروسي

نايف السالم(صدى):

قام معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد بزيارة رسمية إلى روسيا لبحث سبل تطوير مجالات الإعلام والتواصل الإعلامي، والالتقاء بعدد من المسؤولين في قطاع التلفزيون والإذاعة والصحافة والاتصال الحديث. وقد التقى معاليه مع نظيره وزير الإعلام والاتصال الروسي كونستنتاين نوسكوف في موسكو اليوم .

حيث جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الإعلامي بين البلدين ومناقشة سبل تعزيز التواصل الإعلامي وكذلك آليات استثمار وسائل الإعلام في نقل المحتوى الإعلامي لخدمة القضايا المشتركة، ومواجهة التحديات الإعلامية الراهنة.