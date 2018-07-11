بالصور.. رغم عودتهما.. ريهانا توبخ وتصرخ على حبيبها السعودي
رصدت عدسات مصوريي البابراتزي ، عدة صور للنجمة العالمية ريهانا وحبيبها رجل الأعمال السعودي حسن جميل على أحد شواطئ مدينة بويرتو فالارتا في المكسيك ، عقب عودتها بعد إعلانها منذ فترة قصيرة عن إنفصالها عنه .
ولكن على ما يبدو أن الأجواء في الإجازة التي كان يقضيها الثنائي لم تكن مثالية بحسب ما نقلته الصور، حيث بدت ريهانا في الصور متوترة وغاضبة من جميل، في وقت كان يحاول الأخير أن يشرح شيئاً ما لها ويدافع عن نفسه.
وبدا في صور أخرى حبيب ريهانا وهو ينهض ويغادر المكان وعلى وجهه تعابير الحزن.
يذكر ان ريهانا كانت قد كشفت قبل أشهر أنها إنفضلت عن جميل وصرحت حينها : ” لقد سئمت من الرجال ” .
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1377 ] نشر منذ يوم واحد
الاب ذابح الشعب با الاقساط والابن يصرفهن على ريهانا
حسبي الله ونعم الوكييييييل
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1769 ] نشر منذ يوم واحد
الكلنج شبعت من ثورنا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30747 ] نشر منذ يوم واحد
هذا عينه من خرفاننا الأصلية🐑🐑🐑😂😂😂
زائر[ عدد التعليقات: 1533 ] نشر منذ يوم واحد
طلعت أم العبيد عليه يمكن عينه زايغه .
خبير[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 23 ساعة
سبحان الله هذه عقوبة من الله
هذه أولا كافرة التكرونية
وشرموطة
وساقطة
وجميع صورها حفلاتها وتعلن الصحف عنها خالعة ملابسها
بعد الكفر الذنوب كوارث
صحيح أعظم عقوبة
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 7215 ] نشر منذ 23 ساعة
ربعنا ما يعرف يكسر خشومهم الا الأجنبيات شوفوها متعرية قدّامه وتصارخ عليه وهو مثل الخروف يحاول يبرر لها حتى ما يقدر يقول لها تحشمي وعندنا يستشرفون على بنات الناس والله ماهي هينة الفاجرة
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17977 ] نشر منذ 12 ساعة
خروف يستاهل الذبح
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3403 ] نشر منذ 10 ساعات
ربنا يهدية و يرجع لعقلة و ياريتها دي الرهانا تصدق و تنفصل عنة