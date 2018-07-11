بالصور.. رغم عودتهما.. ريهانا توبخ وتصرخ على حبيبها السعودي

واشنطن(صدى):

رصدت عدسات مصوريي البابراتزي ، عدة صور للنجمة العالمية ​ريهانا​ وحبيبها رجل الأعمال السعودي ​حسن جميل​ على أحد شواطئ مدينة بويرتو فالارتا في المكسيك ، عقب عودتها بعد إعلانها منذ فترة قصيرة عن إنفصالها عنه .

ولكن على ما يبدو أن الأجواء في الإجازة التي كان يقضيها الثنائي لم تكن مثالية بحسب ما نقلته الصور، حيث بدت ريهانا في الصور متوترة وغاضبة من جميل، في وقت كان يحاول الأخير أن يشرح شيئاً ما لها ويدافع عن نفسه.

وبدا في صور أخرى حبيب ريهانا وهو ينهض ويغادر المكان وعلى وجهه تعابير الحزن.

يذكر ان ريهانا كانت قد كشفت قبل أشهر أنها إنفضلت عن جميل وصرحت حينها : ” لقد سئمت من الرجال ” .