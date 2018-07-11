الموافقة على زيادة رأس مال ” اكسترا ” إلى 500 مليون ريال

الرياض(صدى):

أعلنت هيئة السوق المالية، عن موافقتها على طلب ” الشركة المتحدة للإلكترونيات ” بزيادة رأس مالها من 420 مليون ريال إلى 500 مليون ريال.

وقالت في بيان لها، إنه سيتم منح سهم مجاني مقابل كل سبعة أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وأكدت أنه سيتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عبر تحويل مبلغ 60 مليون ريال من بند ” الأرباح المبقاة ” ومبلغ 20 مليون ريال من بند ” الاحتياطي النظامي ” ، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 42 مليون سهم إلى 50 مليون سهم، بزيادة قدرها 8 ملايين سهم.

واشترطت الهيئة، ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ الموافقة على أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.​