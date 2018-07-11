مقتل 4 مدنيين بالحديدة برصاص المشرف التربوي للحوثيين

فهمي محمد(صدى):

شهدت مديرية بيت الفقيه بمحافظة ” الحديدة ” ، مقتل 4 مدنيين برصاص المشرف التربوي للحوثيين، نقلاً عن وسائل إعلام محلية.

وجاء ذلك على خلفية رفضهم محاولته الاستيلاء على أراضي يملكونها.