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مقتل 4 مدنيين بالحديدة برصاص المشرف التربوي للحوثيين

مقتل 4 مدنيين بالحديدة برصاص المشرف التربوي للحوثيين
فهمي محمد(صدى):

شهدت مديرية بيت الفقيه بمحافظة ” الحديدة ” ، مقتل 4 مدنيين برصاص المشرف التربوي للحوثيين، نقلاً عن وسائل إعلام محلية.

وجاء ذلك على خلفية رفضهم محاولته الاستيلاء على أراضي يملكونها.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1800 ] نشر منذ يوم واحد

حسبي الله ونعم الوكيل في كل قاتل خسيس

[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ يوم واحد

اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين ايديهم سالمين

[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ يوم واحد

اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين ايديهم سالمين

[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ يوم واحد

لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الله يرحمهم ويغفرلهم في الجنه باذن الله

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