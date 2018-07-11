نشر : منذ يوم واحد 1٬867 4 عربية ودولية مقتل 4 مدنيين بالحديدة برصاص المشرف التربوي للحوثيين فهمي محمد(صدى): شهدت مديرية بيت الفقيه بمحافظة ” الحديدة ” ، مقتل 4 مدنيين برصاص المشرف التربوي للحوثيين، نقلاً عن وسائل إعلام محلية. وجاء ذلك على خلفية رفضهم محاولته الاستيلاء على أراضي يملكونها. الوسوم:الحديدة, اليمن
ماجد[ عدد التعليقات: 1800 ] نشر منذ يوم واحد
حسبي الله ونعم الوكيل في كل قاتل خسيس
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ يوم واحد
اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين ايديهم سالمين
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ يوم واحد
اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين ايديهم سالمين
همس[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الله يرحمهم ويغفرلهم في الجنه باذن الله