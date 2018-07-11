شمس تشرق بالأبيض

الخميس 12
يوليو
في طلتك الكون صامت بلا همس
اخجلتي حتى القمر منك ياشمس
55 عمرها وعمليات تجميل ولا زالت شينه
الله يهديها ويصلحها
تقلد اصابة نيمار
😂😂😂😂
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
👽الروووووح☠️ الشررررريره 👻[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 21 ساعة
في طلتك الكون صامت بلا همس
اخجلتي حتى القمر منك ياشمس
محمد[ عدد التعليقات: 2529 ] نشر منذ 10 ساعات
55 عمرها وعمليات تجميل ولا زالت شينه
ابن البلد[ عدد التعليقات: 650 ] نشر منذ 10 ساعات
الله يهديها ويصلحها
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2771 ] نشر منذ 4 ساعات
تقلد اصابة نيمار
😂😂😂😂