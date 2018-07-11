مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 29.25 نقطة ليقفل عند مستوى 8388.66 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 115 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 83 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 75 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 86 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عناية, وتكوين، ووفا للتأمين, وملاذ للتأمين, وأمانة للتأمين الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات العربي, وينساب، وسامبا, ودله الصحية, وفيبكو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.86% و 2.36% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية, وسابك، وإتحاد الاتصالات هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء, ودار الأركان، وكيان السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 44.56 نقطة ليقفل عند مستوى 2843.90 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.9 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 316 صفقة.