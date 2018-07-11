” الغذاء والدواء ” تصدر الدليل الإرشادي لمتطلبات استيراد المنتجات الأولية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، عن إصدار الدليل الإرشادي لمتطلبات استيراد المنتجات الأولية.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أنه إصدار هذا الدليل الإرشادي، جاء بغرض التصنيع المحلي للأجهزة والمنتجات الطبية.

وللإطلاع على نص الدليل الإرشادي التي أصدرته هيئة الغذاء والدواء، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنا