” الغذاء والدواء ” تصدر الدليل الإرشادي لمتطلبات استيراد المنتجات الأولية
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، عن إصدار الدليل الإرشادي لمتطلبات استيراد المنتجات الأولية.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أنه إصدار هذا الدليل الإرشادي، جاء بغرض التصنيع المحلي للأجهزة والمنتجات الطبية.
وللإطلاع على نص الدليل الإرشادي التي أصدرته هيئة الغذاء والدواء، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنا
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ يوم واحد
الله يعطيكم الف عافيه ويجازيكم كل خير ع مجهوداتكم الرائعه
همس[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ يوم واحد
الله يسترها علنا وعلي الجميع ويحفظنا من كل شر