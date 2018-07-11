فولكس فاجن كرافتر كامبر فان تنطلق بحمام وسرير كامل

برلين(صدى):

يستعد القسم التجاري في فولكس فاجن للكشف عن سيارتها كرافتر الكامبر فانفي ألمانيا في نهاية أغسطس المقبل ، وهي تأتي بوحي الموديل التجريبي كاليفورنيا XXL 2017 وستعرض السيارة الجديدة في معرض كارافان صالون 2018 في الفترة من 24 أغسطس الي 2 سبتمبر المقبل.

ومثل كاليفورنيا XXL, فنسخة الانتاج من السيارة ستتميز بتصميم حديث وبسيط مع لون واحد خارجي أو لونين , وكانت فولكس فاجن قد أنتجت 100.000 سيارة في خلال 30 عام وهذه أنجح سيارة كامبر فان الشركة الألمانية. وستحمل السيارة الجديدة التي ستقدم في أغسطس العديد من الاضافات الجديدة في الداخل والخارج مع ألوان لامعة وحلول عملية.

وستشمل التجهيزات, حمام كامل ووحدات للمطبخ ومنطقة للنوم كما يمكن تزويدها بمقاعد أمامية وخلفية قابلة للدوران 180 درجة وسرير بطول مترين كما سيتوفر موقد ومبرد والعديد من أماكن التخزين. .