جماهير يوفنتوس تتسابق لاقتناء قميص رونالدو

ماجد محمد(صدى):

كشفت صحف إيطالية، اليوم الأربعاء، أن موقع نادى يوفنتوس الإيطالي، الخاص ببيع قمصان النادي شهد إقبالاً جماهيريًا كبيرًا على شراء قميص الوافد الجديد للبيانكونيرى كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني السابق.

وحدثت أزمة بالموقع لبعض الوقت، بسبب كثرة المستخدمين، وذلك بعد الإعلان الرسمي عنضم رونالدو إلى صفوف النادي الإيطالي؛ حيث تعرض لعطل بسبب كثرة الزيارات، فيما سيتم إصلاحه فى أقرب وقت.

وأكدت الصحف أن هناك طلبات كثيرة لقمصان الفريق التي تحمل رقم 7 الخاصة برونالدو، بعد أن انتقل اللاعب إلى صفوف البيانكونيري، أمس الثلاثاء، فى صفقة بلغت 100 ملايين يورو ولمدة 4 سنوات.