خلل فني يتسبب في سقوط طائرة إيرانية من طراز f4

وكالات(صدى):

شهدت مدينة ” شابهار ” الواقعة في جنوب شرق إيران، سقوط مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإيراني، من طراز ” ” F4.

حيث تحطمت أثناء تجوالها في مهمة بمدينة ” شابهار ” ؛ نتيجة خلل فني بها؛ إلا أن قائد المقاتلة ومساعده تمكنا من إنقاذ نفسيهما.

وفي ذات السياق، سقطت يوم الجمعة الماضي طائرة تجسس من دون طيار تابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في مدينة ” زاهدان ” مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، الذي تقطنه أغلبية من الطائفة السنية البلوشية.