5 لاعبين مرشحين لتعويض غياب رونالدو عن ريال مدريد
كشفت تقارير عن قائمة تضم 5 لاعبين، قد يعوض أحدهم غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن نادي ريال مدريد؛ عقب الإعلان رسميًا عن انتقاله إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.
ويعد اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، حيث وصفته صحيفة ” الماركا ” بـ ” حلم رئيس الريال فلورنتينو بيريز ” ، فيما تعارض جماهير الملكي الفكرة، وتقول إن اللاعب يتمتع بثقة مبالغ فيها، ويحب اللعب الاستعراضي، وذلك عقب الأداء الذي ظهر به في كأس العالم في روسيا.
وتضمنت قائمة المرشحين اللاعب الفرنسي الشاب كيليان مبابي، الذي أصبح، بعد مواجهة الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم، أول لاعب دون العشرين من عمره، يسجل هدفين في مباراة إقصائية في كأس العالم، بعد أن حقق ذلك الإنجاز أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه عام 1958؛ فيما جاء إيدن هازارد ثالثًا في القائمة.
ويعتبر اللاعب الإنجليزي هاري كين من المرشحين البارزين للعب في سانتياغو برنابيو، بالرغم من أن فريقه توتنهام هوتسبير أعلن قبل أيام، أن المهاجم مدد عقده مع النادي لينتهي عام 2024؛ بينما من المحتمل أن يتم الاتفاق مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم فريق يوفنتوس، بالرغم من أن هناك تقارير أكدت أن المشجعين لا يحبذون هذه الفكرة ويقولون إنه ” ليس خير خلف لرونالدو ” .
ماجد[ عدد التعليقات: 1846 ] نشر منذ 20 دقيقة
رونالدو ذهب ايطاليا ظنا بالبطولات السهلة .. لكن سينصدم الموسم المقبل .. الاسكوديتو سيعود جنوب ايطاليا بعد غياب 28 سنة مع كارليتو
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1110 ] نشر منذ 19 دقيقة
ولا اي لاعب في العالم يقدر يعوض غياب رونالدو لان طريقه لعبه مختلفه عن نيمار وهازارد
طلال[ عدد التعليقات: 898 ] نشر منذ 19 دقيقة
رونالدو بالنسبة لي يشابه تماما أسطورة ال NBA ، احرز اول ثلاث بطولات له وهو فرق سن ال “30” , وبعدها قال “اكتفيت” والسبب كان غياب “الدافع” !
همس[ عدد التعليقات: 697 ] نشر منذ 19 دقيقة
غياب رونالدو محتاج سنوات علشان يتعوض غيابه.
عمار[ عدد التعليقات: 697 ] نشر منذ 3 دقائق
جيب هازارد وليفاندوفسكي بكذا اضمن لك تعويض جزء كبير من غياب رونالدو
شجون[ عدد التعليقات: 898 ] نشر منذ 2 دقيقتين
انا للحين مو مستوعب كيف اتابع الموسم الجاي الريال بدون #الاسطورة_CR7 😩
محمد[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 2 دقيقتين
السؤال اللي محيرني؛ من يعوّض غيابه الان ؟؟!!!
طاهر[ عدد التعليقات: 1110 ] نشر منذ 2 دقيقتين
: لا أرى نيمار ولا مبابي قادرين على تعويض الدون، مالنا غير الصبر ونشوف وش في رأس بيريز ؟؟