5 لاعبين مرشحين لتعويض غياب رونالدو عن ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير عن قائمة تضم 5 لاعبين، قد يعوض أحدهم غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن نادي ريال مدريد؛ عقب الإعلان رسميًا عن انتقاله إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

ويعد اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، حيث وصفته صحيفة ” الماركا ” بـ ” حلم رئيس الريال فلورنتينو بيريز ” ، فيما تعارض جماهير الملكي الفكرة، وتقول إن اللاعب يتمتع بثقة مبالغ فيها، ويحب اللعب الاستعراضي، وذلك عقب الأداء الذي ظهر به في كأس العالم في روسيا.

وتضمنت قائمة المرشحين اللاعب الفرنسي الشاب كيليان مبابي، الذي أصبح، بعد مواجهة الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم، أول لاعب دون العشرين من عمره، يسجل هدفين في مباراة إقصائية في كأس العالم، بعد أن حقق ذلك الإنجاز أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه عام 1958؛ فيما جاء إيدن هازارد ثالثًا في القائمة.

ويعتبر اللاعب الإنجليزي هاري كين من المرشحين البارزين للعب في سانتياغو برنابيو، بالرغم من أن فريقه توتنهام هوتسبير أعلن قبل أيام، أن المهاجم مدد عقده مع النادي لينتهي عام 2024؛ بينما من المحتمل أن يتم الاتفاق مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم فريق يوفنتوس، بالرغم من أن هناك تقارير أكدت أن المشجعين لا يحبذون هذه الفكرة ويقولون إنه ” ليس خير خلف لرونالدو ” .