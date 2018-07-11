أستون مارتن DBS سوبرليجرا تقدم نفسها في فيلم فني

لندن(صدى):

ظهرت صور رسمية سابقة لموديلات أستون مارتن DBS سوبرليجرا الجديدة ، ولكن السيارة تعود من جديد للظهور ولكن بصورة سينمائية من خلال فيلم تم تصويره من قبل نايك نايت المصور الشهير الذي صور في عام 2016 بوتريه رسمي لملكة بريطانيا في عيدها التسعين.

ويعتبر نايت أحد ملاك أستون مارتن كذلك وقد وصف بأنه عاطفي للأشكال الجرئية في التصميم والصور الخيالية المثيرة في مجال الموضة والتصوير ولكن هل يمكن أن يطبق نفس المباديء على السيارات؟ وقد التفي نايت مع رئيس التصميم في استون مارتن ماريك ريتشمان للتباحث بخصوص تصوير فيلم حول السيارة وأكد المصور أنه سأل عن المفتاح الأساسي في السيارة والاجابة كانت السرعة.

وقد مزج نايت وفريقه التصوير الفوتوغرافي وCGI لتقديم الفيديو الجديد الذي يأتي في جو خاص ويدفع الحدود لأبعد مدى في فيلم بدون راوي ويأتي الفيلم بلقطات مدهشة سريعة التغير وحركات مولدة بالكمبيوتر ولقطات تظهر سرعة السيارة واحساس القيادة والقوة.