مصافحة بوتين.. ” كابوس ” للاعبي انجلترا

نواف السالم(صدى):

مع اقتراب حسم الفائز ببطولة كأس العالم لكرة القدم، يلوح سؤالًا في الأفق عن ما سيحدث إذا صعدت انجلترا لنهائي كأس العالم، فهل سيضطر اللاعبون لمصافحة الرئيس الروسي فيلادمير بوتين.

وتقام بطولة كأس العالم في روسيا حيث سيخوض منتخب انجلترا مباراة نصف النهائي ضد منتخب كرواتيا وسيتم تحديد من سيصعد إلى نهائي الكأس وسيلعب ضد فرنسا.

وفي ظل وجود أزمة دبلوماسية بين انجلترا وروسيا حيث تتهم انجلترا روسيا بأنها مسؤولة عن مقتل أحد مواطنيها، فهناك حالة من الترقب لما سيحدث لو صعد المنتخب الإنجليزي للنهائي.

ووصفت صحيفة بريطانية، الأمر بأنه سيكون حدثًا غريبًا بل سيكون ” كابوسًا دبلوماسيًا للاعبين الذين سيضطرون لمصافحة بوتين ” ، فأحد الدولتين يُزعم أنه يرتكب أعمالًا حربًا ضد الآخر.