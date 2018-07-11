القتل قصاصا لمواطن أطلق النار على طليقته في جدة
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة جدة، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى ( يَا َيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.
وقال تعالى ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).
أقدم / محمد بن جمعان بن علي الزهراني – سعودي الجنسية – على قتل مطلقته / سماح بنت حسين بن مسعود الزهراني, وذلك بإطلاق النار عليها مما أدى إلى وفاتها بسبب خلاف بينهما.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / محمد بن جمعان بن علي الزهراني – سعودي الجنسية – اليوم الأربعاء 10/27 / 1439هـ في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
طلال[ عدد التعليقات: 1846 ] نشر منذ 45 دقيقة
الحمدلله علي تنفيذ حكم الله
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1110 ] نشر منذ 45 دقيقة
من قتل يقتل اللهم لك الحمد والشكر والفضل لك
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 7210 ] نشر منذ 28 دقيقة
والله خبر يبكي من شدة الفرح الحمدلله على قصاص الظالم ونصرة المظلوم وعقبال الباقي ان شاء الله طالما إنها مطلقة خلاص صارت اجنبية عليك ليش تركض وراها وتأذيها سبحان الله ناس تبي القصاص وتدوره
سردار[ عدد التعليقات: 2456 ] نشر منذ 23 دقيقة
لاتتشمتين بمصايب الناس
شجون[ عدد التعليقات: 898 ] نشر منذ 8 دقائق
ممكن قتلها من زود م يحبها و ما يبغاها لغيره
و ممكن لانها سليطة لسان و هو انسان م يتحمل راعي مرض
ممكن و ممكن و ممكن
تتعدد الاسباب و القضية واحده
مالكم بالناس لما تقرأوا حاجات زي كذا اما ان تذكروا الله من هول م سمعتوا او ان تصمتوا
الله يرحمه و يرحمها .
همس[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 8 دقائق
الحمدلله على نعمة الدين والإسلام ، والحمدلله على نعمة حكومتنا الرشيدة التي تطبق الشريعة الإسلامية في العدل بين الناس.
ماجد[ عدد التعليقات: 1757 ] نشر منذ 8 دقائق
نسأل الله ان يرحمهم ويغفر لهم
ونعوذ بالله من الغضب
كم ضحك ولعب هذا الزوجين مع بعضهم
قبل هذه المصيبه
عمار[ عدد التعليقات: 697 ] نشر منذ 7 دقائق
رحمهم الله وغفر لهم 😪❤️
محمد[ عدد التعليقات: 1757 ] نشر منذ 7 دقائق
المفروض التشهير بمثل هذي الاخبار يقل احتراماً لأهل الميت و الميتة .
انا والله ما طرى ببالي الا اذا كان عندم ابناء كيف هي الصدمة بالنسبةلهم ..
اللهم صبر قلوب الجميع
طاهر[ عدد التعليقات: 1757 ] نشر منذ 7 دقائق
رحمها الله ،، مصيبة عندما يفقد الرجل رجولته فيصبح كالمجنون لايدرك مايفعل ماذا يقول لربه !؟؟ يالله ارحمنا وثبت علينا عقولنا وديننا
شمس[ عدد التعليقات: 1846 ] نشر منذ 6 دقائق
الله يرحمهم جميعاً ويجبر مصابهم..لايجوز السب او الخصام الجدال بمثل هالامور.لاننا لن ندخل الجنة الا برحمته سبحانه وهو ارحم الراحمين .فلا يجووز ذكر الموتى الا بالخير،وحسابهم عند ربهم اعلم بهم،
وانا ضد التشهير بمثل هالاخبار احترماً للمشاعر ذوي الميت فالمحكوم عليه عنده اطفال راعوهم!
ملك[ عدد التعليقات: 697 ] نشر منذ 6 دقائق
الله يرحمهم ..
الرجال يكبر راسه إذا تهاوش مع الحرمة ..
الله يصلح حالنا