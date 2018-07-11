بعد إصابة زبائنه بأورام جلدية.. مداهمة مركز طبي لتشغيله أخصائية تجميلية مزيفة بالرياض

عادل الحربي(صدى):

تمكنت الفرق التفتيشة بوزارة الصحة، بالتعاون مع الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض، من مداهمة مركز طبي، ضُبط به عدد من المخالفات، التي أسفرت عن تضرر بعض المريضات، عند إجراءهن لعمليات حقن تجميلية بالمركز.

ونجح المفتشون في ضبط ” فيلر وبوتيكس ” في المركز الطبي، بالإضافة إلى عدد من المضادات الحيوية منتهية الصلاحية، كما اتضح أنه يتم استخدام الإبرة الواحدة لحقن أكثر من مريضة.

وتبين من خلال جولة الفرق التفتيشية بوزارة الصحة، قيام خبيرة تجميل سعودية بإيهام زبونات المركز بأنها أخصائية، مما أسفر عن تضرر العديد من السيدات اللاتي خضعن لعمليات حقن على يديها، فضلًا عن إصابتهن بأورام وأمراض جلدية، أدت لخضوعهن للعلاج حاليًا.

علاوة على ذلك، اتضح من خلال الجولات التفتيشية، وجود طبيب تجميل سوري الحنسية، يعمل في المركز بشكل مخالف، لانتهاء رخصته الخاصة بمزاولة المهن الصحية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد العيبان، مدير إدارة الالتزام بوزارة الصحة، أن مداهمة المركز جاءت بعد أن وصلتهم شكوى من طبيب معالج لإحدى الحالات المتضررة، والتي كان مفادها أن سيدة غير مختصة تقوم بحقن المريضات بحقن فيلر وبوتيكس بالمركز.