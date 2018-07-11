مليار دولار للحفاظ عليه.. ” رويترز ” تتحدث عن تراث المملكة

وكالات(صدى):

سلَّطت وكالة ” رويترز ” ، الضوء على خطوات المملكة للحفاظ على مواقع تراثية تعود إلى عصور ما قبل الإسلام، حيث خصصت المملكة مليار دولار للحفاظ على التراث.

وأشارت ” رويترز ” في تقرير لها، إلى أن المناطق التراثية في المملكة مثل واحة لنخيل التمر التي تعود إلى العصر الحجري، و منطقة الأحساء وهي من أكبر الواحات الزراعية الطبيعية في العالم.

وذكرت الوكالة، أن هذه المنطقة تحتوي على ينابيع المياه الدافئة المتدفقة وأشجار النخيل على مساحات شاسعة، وكذلك مواقع أثرية تعود إلى العصر الحجري الحديث.

كما لفتت إلى وجود مدائن صالح، وهو موقع عبارة عن مدينة يبلغ عمرها ألفي عام، منحوتة في صخور الصحراء الشمالية على يد الأنباط، وهي الحضارة العربية التي بنت أيضاً مدينة البتراء في الأردن المجاور، وحاليًا هو مركز لمشروع سياحي بقيمة مليارات الدولارات تقوم السلطات بتطويره بدعم فرنسي.