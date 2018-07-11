الإطاحة بعصابة ابتزت امرأتين بعد اختراق حساباتهن على ” سناب شات ” بالرياض

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغين من إمرأتين عن تعرض حساباتهما الشخصية على منصة التواصل الإجتماعي ، سناب شات ، للإختراق من مجهولين وتهديدهن بإبتزازهن بنشر صورهن ، حيث أسفرت إجراءات الإستدلالات بتوفيق الله عن تحديد هوية المتورطين في الجريمة المعلوماتية ، وعددهم (٣) ثلاثة ، مواطنين إثنين ويمني بالعقد الثاني من عمرهم ، والقبض عليهم وإيقافهم وإحالة القضية الى النيابة العامة

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.