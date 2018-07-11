الإطاحة بعصابة ابتزت امرأتين بعد اختراق حساباتهن على ” سناب شات ” بالرياض
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغين من إمرأتين عن تعرض حساباتهما الشخصية على منصة التواصل الإجتماعي ، سناب شات ، للإختراق من مجهولين وتهديدهن بإبتزازهن بنشر صورهن ، حيث أسفرت إجراءات الإستدلالات بتوفيق الله عن تحديد هوية المتورطين في الجريمة المعلوماتية ، وعددهم (٣) ثلاثة ، مواطنين إثنين ويمني بالعقد الثاني من عمرهم ، والقبض عليهم وإيقافهم وإحالة القضية الى النيابة العامة
وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
طلال[ عدد التعليقات: 1838 ] نشر منذ 53 دقيقة
الحمدلله انه تم الاطاحه بهم شكراا شرطه الرياض
ماجد[ عدد التعليقات: 1747 ] نشر منذ 53 دقيقة
ينبغي ان تم حسابهم حساب عسير حتي يكونوا عبره معتبره لامثالهم
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1102 ] نشر منذ 51 دقيقة
عقابهم اشد العقوبة هاذولا المجرمين
عمار[ عدد التعليقات: 691 ] نشر منذ 51 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل
شجون[ عدد التعليقات: 892 ] نشر منذ 50 دقيقة
ياليت تقصوا اياديهم عقاباً لهم وردعاً لمن تسول له نفسه ,,
همس[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 50 دقيقة
لماذا لايتم قطع أيدي السارقين لازم لكي تقل نسبة الجرائم منهم وهذا شرع الله العظيم ، لو مايتم كذا راح تكثر الجرائم وخاصة السرقة.
شمس[ عدد التعليقات: 1747 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله يكفينا الشر
محمد[ عدد التعليقات: 120 ] نشر منذ 48 دقيقة
اذا لم يطبق حد الحرابه والافساد في الارض فإن الامر سيزدادسواً وينبغي التعجيل بالحكم لكي يرتدع شياطين البشر
طاهر[ عدد التعليقات: 1102 ] نشر منذ 47 دقيقة
من ام العقوبة أساء الادب هؤلاء طبقوا فيهم شرع الله هذا ترويع الامنين قطعوا ايديهم وارجلهم من خلاف ليكونوا عظة لغيرهم من ضعاف النفوس والله لو يطبق بهم ذلك ليفكرون الف مره قبل ان تسول لهم انفسهم اعمال اجراميه شغل السيف الاجرب وراح يردعون المفسدون هذا ترويع مسلم
ملك[ عدد التعليقات: 1838 ] نشر منذ 47 دقيقة
هذا من الإفساد في الأرض