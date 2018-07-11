” موازين ” يرد على أصالة رسميا

أماني الغامدي(صدى):

صرَّح مدير البرمجة العربية في مهرجان ” موازين ” محمد لمسفر، بأنه ما أثارته الفنانة السورية أصالة بشأن واقعة الرشوة، ليس لها أساس من الصحة.

وأشار في بيان له، إلى أن دعوة أصالة للمشاركة في المهرجان لم تكن مطروح في الأصل، وأن منظمي المهرجان لم يتواصلوا معها منذ عام 2015.

وأضاف: ” سبق أن شاركت الفنانة أصالة 3 مرات في المهرجان، وقد تم التعاون بيننا بكل الاحترافية المعهودة.. والواقعة التي أشارت إليها الفنانة أصالة، لا علم لي بها على الإطلاق إلا من خلال التدوينة التي نشرتها ” .

يذكر أن المطربة أصالة وزوجها طارق العريان، كانا قد اتهما أحد المسؤولين عن البرمجة في مهرجان ” موازين ” بطلب الحصول على ” حلاوة ” حتى يدرج اسمها ضمن لائحة الفنانين المشاركين في الدورة هذا العام.

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