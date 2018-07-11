” الغذاء والدواء ” تطالب بسحب المستحضرات التي تعالج ضغط الدم وفشل القلب

علي القحطاني (صدى):

طالبت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الجهات الصحية كافة بسحب عدد من المستحضرات؛ التي تستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب.

حيث جاء ذلك على خلفية تقارير تفيد بوجود شوائب متمثلة بمادة ” N-Nitrosodimethylamine ” NDMA، التي قد تكون مادة مسرطنة ضمن مكونات المادة، التي يتم توريدها من المصدر Zhejiang Huahai Pharmaceuticals in Linhai, China.

وعن سحب هذه المستحضرات، أبانت الهيئة أن ذلك إجراء احترازي لحين اكتمال إجراءات التحقق من نسبة تركيز هذه الشوائب وأثر وجودها على مستخدمي الدواء.

كما أوضحت الهيئة أن هناك بدائل مسجلة لنفس المادة العلاجية Valsartan تتوفر من مصادر تصنيعية أخرى لم تتأثر بهذه المادة، مشيرة إلى ضرورة مراجعة الطبيب المعالج أو الصيدلي لمعرفة تلك البدائل.