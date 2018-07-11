إيجار الحاج في مكة يتراوح بين 800 و2000 ريال

نايف السالم(صدى):

أوضح مستشارون عقاريون أنه من المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة ازدهارًا كبيرًا في حركة العقار في مكة المكرمة، نتيجة للزيادة المتوقعة في أعداد ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، وذلك في الوقت الذي تشهد المساكن المخصصة لإسكان حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة هذه الأيام تنافسًا محمومًا بين ملاكها، لتأجيرها خلال موسم الحج.

وأشار المستشارون إلى أن إيجار الحاج الواحد في أحياء العزيزية والروضة والششة والنسيم، يراوح بين 2500 و4000 ريال للحاج الواحد في الفنادق الحديثة الإنشاء، بينما تراوح الأسعار بين 800 و2000 ريال للحاج الواحد في المساكن الواقعة في بقية الأحياء.

ومن الجدير بالذكر إنه، تستمر هذه الأيام أعمال إتمام عمليات تأجير المساكن، وإبرام العقود الخاصة بذلك، بالإضافة إلى عن تهيئتها وتجهيزها تأهبًا لاستقبال طلائع حجاج بيت الله الحرام الذين سيتوافدون خلال أسابيع قليلة إلى مكة المكرمة.