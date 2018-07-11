بالفيديو.. امرأة تنجو من موت محقق بعد إطلاق النار عليها 3 مرات

لندن(صدى):

وثق مقطع فيديو، نجاة امرأة بريطانية من الموت المحقق، وذلك بعد تعرضها لإطلاق الأعيرة النارية ثلاث مرات متتالية، على يد مسلح، في مدينة لندن.

وأظهر المقطع، أحد الأشخاص يسير نحو السيارة التي تُقل السيدة البريطانية، ليقوم بإطلاق النار من مسدسه نحوها بثلاث طلقات متتابعة.

وتمكنت السيدة من الخروج من السيارة على الفور، لتنجو من الموت، بعد أن لاذ الرجل المسلح بالفرار، مستخدمًا إحدى السيارات المسروقة في ذلك.