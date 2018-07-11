بالفيديو.. مواطن يوثق خلو مركز صحي من العاملين وقت الدوام
وثَّق مواطن في مقطع فيديو له، إغلاق مركز صحي بحي السلامة في جدة وقت الدوام الرسمي، في الساعة الـ9:39 صباحًا.
وقال المواطن، إنه حجز موعدًا في المركز مسبقًا عبر تطبيق موعد، إلا أنه تفاجأ بخلوه من العاملين وفقًا لوصفه وتوثيقه.
طلال[ عدد التعليقات: 1832 ] نشر منذ 3 دقائق
أغلب المراكز الصحية إذا مو كلها نفس الوضع من التسيب والإهمال
ماجد[ عدد التعليقات: 1742 ] نشر منذ 3 دقائق
بالفعل كلهم او لما يجي الواحد الساعه وحده ونص يقولون مانستقبل
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1097 ] نشر منذ 2 دقيقتين
اجلدوهم ياوزارة الصحه اكثر ناس متسيبين للعمل الي بالمراكز
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1097 ] نشر منذ 2 دقيقتين
من امن العقوبه اساء الادب.. مثل اللي نزل الستاره.. بدون ادنى مسؤليه او هم للمراجع المريض والمفروظ عقاب ايضاً للمتغيبين