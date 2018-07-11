بالفيديو.. مواطن يوثق خلو مركز صحي من العاملين وقت الدوام

جدة(صدى):

وثَّق مواطن في مقطع فيديو له، إغلاق مركز صحي بحي السلامة في جدة وقت الدوام الرسمي، في الساعة الـ9:39 صباحًا.

وقال المواطن، إنه حجز موعدًا في المركز مسبقًا عبر تطبيق موعد، إلا أنه تفاجأ بخلوه من العاملين وفقًا لوصفه وتوثيقه.