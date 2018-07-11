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بالفيديو.. مواطن يوثق خلو مركز صحي من العاملين وقت الدوام

بالفيديو.. مواطن يوثق خلو مركز صحي من العاملين وقت الدوام
جدة(صدى):

وثَّق مواطن في مقطع فيديو له، إغلاق مركز صحي بحي السلامة في جدة وقت الدوام الرسمي، في الساعة الـ9:39 صباحًا.

وقال المواطن، إنه حجز موعدًا في المركز مسبقًا عبر تطبيق موعد، إلا أنه تفاجأ بخلوه من العاملين وفقًا لوصفه وتوثيقه.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1832 ] نشر منذ 3 دقائق

أغلب المراكز الصحية إذا مو كلها نفس الوضع من التسيب والإهمال

[ عدد التعليقات: 1742 ] نشر منذ 3 دقائق

بالفعل كلهم او لما يجي الواحد الساعه وحده ونص يقولون مانستقبل

[ عدد التعليقات: 1097 ] نشر منذ 2 دقيقتين

اجلدوهم ياوزارة الصحه اكثر ناس متسيبين للعمل الي بالمراكز

[ عدد التعليقات: 1097 ] نشر منذ 2 دقيقتين

من امن العقوبه اساء الادب.. مثل اللي نزل الستاره.. بدون ادنى مسؤليه او هم للمراجع المريض والمفروظ عقاب ايضاً للمتغيبين

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