المملكة تدين الاعتداء على تجمع انتخابي في باكستان
عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجومين الانتحاريين اللذين وقعا وسط تجمع انتخابي لحزب العوامي الوطني بمدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان، وقرب محطة وقود بمدينة جلال آباد شرق أفغانستان.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقتين مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجددا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهوريتي باكستان وأفغانستان الشقيقتين ضد الإرهاب والتطرف.
طلال[ عدد التعليقات: 1832 ] نشر منذ 9 دقائق
الله يعجل بنصر من عنده للمسلمين اجمعين و يعم السلام و الرخاء على الجميع . شدة و تزول بإذن الله
طلال[ عدد التعليقات: 1832 ] نشر منذ 9 دقائق
الله يعجل بنصر من عنده للمسلمين اجمعين و يعم السلام و الرخاء على الجميع . شدة و تزول بإذن الله
عمار[ عدد التعليقات: 687 ] نشر منذ 9 دقائق
حسبناالله ونعم الوكيل
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1097 ] نشر منذ 8 دقائق
المملكة وكل ما يتعلق بها مبعث للأمان، أنا إذا أردت أن أسافر جوا آمنا مطمئن البال، أركب طائرة سعودية