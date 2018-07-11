بعد انتهاكه قانون حماية البيانات.. هيئة بريطانية تعتزم تغريم فيسبوك
صرحت إليزابيث دنهام، مفوضة تنظيم المعلومات في بريطانيا، بأنها تنوي فرض غرامة على شركة ” فيسبوك ” ؛ وذلك بسبب انتهاكات لقانون حماية البيانات.
حيث أفادت ” دنهام ” أنها تنوي تغريم ” فيسبوك ” 500 ألف جنيه إسترليني ” 663850 ألف دولار ” ؛ وهذا يُعد رقم صغير بالنسبة لشركة تبلغ قيمتها السوقية 590 مليار دولار، لكنه أقصى مبلغ يمكن فرضه.
من الجدير بالذكر أن ” دنهام ” أشارت إلى أن ” فيسبوك ” انتهكت القانون؛ لتقاعسها عن حماية البيانات ولأنها لم تكن واضحة بخصوص كيف تمكن آخرون من الاستفادة من البيانات على منصتها.
ماجد[ عدد التعليقات: 1742 ] نشر منذ 6 دقائق
بلد قانون
كل شيء بالنظام ويتنفذ دون تعطيل
همس[ عدد التعليقات: 149 ] نشر منذ 5 دقائق
متى يكون لدينا هيئات تنظيمية بنفس قوة الهيئات العالمية لتفرض على هذه الشركات ضوابطنا وانظمتنا؟