بعد انتهاكه قانون حماية البيانات.. هيئة بريطانية تعتزم تغريم فيسبوك

لندن(صدى):

صرحت إليزابيث دنهام، مفوضة تنظيم المعلومات في بريطانيا، بأنها تنوي فرض غرامة على شركة ” فيسبوك ” ؛ وذلك بسبب انتهاكات لقانون حماية البيانات.

حيث أفادت ” دنهام ” أنها تنوي تغريم ” فيسبوك ” 500 ألف جنيه إسترليني ” 663850 ألف دولار ” ؛ وهذا يُعد رقم صغير بالنسبة لشركة تبلغ قيمتها السوقية 590 مليار دولار، لكنه أقصى مبلغ يمكن فرضه.

من الجدير بالذكر أن ” دنهام ” أشارت إلى أن ” فيسبوك ” انتهكت القانون؛ لتقاعسها عن حماية البيانات ولأنها لم تكن واضحة بخصوص كيف تمكن آخرون من الاستفادة من البيانات على منصتها.