بالفيديو.. إقالة مساعد مدرب كرواتيا منعا لأزمة دبلوماسية مع روسيا

ماجد محمد(صدى):

أقال منتخب كرواتيا مساعد مدرِّب المنتخب، أوغنيين فوكوييفيتش، منعًا لوقوع أزمة دبلوماسية مع روسيا؛ إثر احتفاله بفوز فريق بلاده على روسيا في ربع نهائي كأس العالم 2018.

وأظهر مقطع فيديو، فوكوييفيتش، وهو يهدي الفوز الذي حققته كرواتيا لأوكرانيا التي تعيش علاقة متوترةً جدًا مع موسكو منذ سنوات، ما أثار غضب الدولة المضيفة؛ فيما استبعدته كرواتيا من بعثة المنتخب، واعتذرت أيضاً نيابةً عن المدافع دوماغوي فيدا، الذي ساهم هو الآخر في المقطع وأهدى الفوز في مباراة الدور ربع النهائي لدولةٍ في حالةِ حرب مع نظيره الروسي.

وظهر مدافع بشيكتاش التركي فيدا الذي لعب طويلاً في صفوف دينامو كييف الأوكراني، يصرخ قائلاً ” المجد لأوكرانيا ” ! قبل أن يضيف فوكوييفيتش الذي لعب أيضًا لدينامو كييف لفترةٍ طويلة، ” هذا الانتصار لدينامو وأوكرانيا ” .

وأوضح المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، قائلًا: ” لا يوجد ما يدعو اللاعب للتعليق. نحن نعتذر إذا كان أي شخص قد أعاد تأويل ما قيل كرسالة دعم لأوكرانيا. ونحن لا نريد أن نخلق قصّة كبيرة من ذلك. ” ؛ فيما تسبب الفيديو في أزمة كبيرة مع روسيا؛ حيث أنه أغضب المشجعين الروس، وكان من الممكن أن يتطور الأمر إلى أزمة دبلوماسية.