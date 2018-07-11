” هدف ” بالتعاون مع ” الحكير ” يطرح ألف فرصة عمل للمواطنات بجدة

جدة(صدى):

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، في محافظة جدة لقاءً وظيفياً للباحثات عن عمل المسجلات في البوابة الوطنية للعمل ” طاقات ” ، بالتعاون مع شركة الحكير، حيث طرحت 1000 فرصة عمل للسعوديات في مجالات متنوعة وتخصصات مختلفة.

ويقدم ” هدف ” بالتعاون مع شركة الحكير، برامج تدريبية وتأهيلية وإرشادية للمتقدمات على الفرص الوظيفية،في إطار الشراكة مع القطاع الخاص على تزويد القوى الوطنية بالمهارات والمعارف الأساسية تلبية لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

ويأتي هذا النوع من اللقاءات امتداداً للقاءات توظيف سابقة عقدت في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.