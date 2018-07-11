بالفيديو.. محققات حوادث السيارة يبدأن بمباشرة عملهن الميداني بطرق المملكة
وثقت إحدى مقاطع الفيديو المحققات خلال جاهزيتهن؛ وذلك للقيام بأعمال التحقيق بحوادث السيارات، وقيادتهن للمركبات التابعة لشركة ” نجم ” لخدمات التأمين.
وظهر بالمقطع المحققات وهن مستعدات للبدء بمهامهم، حيث بدأت محققات حوادث السيارة في مباشرة عملهن الميداني على طرق المملكة.
فارس نجد[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 30 دقيقة
محققات حوادث السيارة يبدأن بمباشرة عملهن الميداني بطرق المملكة اتمني الا يكون هناك محابة للنساء ضد الذكور يكون طرفا في الحادث