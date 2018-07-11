بالفيديو.. محققات حوادث السيارة يبدأن بمباشرة عملهن الميداني بطرق المملكة

نايف السالم(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو المحققات خلال جاهزيتهن؛ وذلك للقيام بأعمال التحقيق بحوادث السيارات، وقيادتهن للمركبات التابعة لشركة ” نجم ” لخدمات التأمين.

وظهر بالمقطع المحققات وهن مستعدات للبدء بمهامهم، حيث بدأت محققات حوادث السيارة في مباشرة عملهن الميداني على طرق المملكة.