ميركل ترد على اتهامات ” ترامب ” : قرارنا مستقل

وكالات(صدى):

ردَّت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الأربعاء، على اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أن بلادها تتخذ قراراتها بشكل ” مستقل ” .

واتهم ” ترامب ” برلين “بإثراء” روسيا وعدم المساهمة بشكل كاف في النفقات العسكرية لحلف شمال الاطلسي.

وقالت ” ميركل ” عند وصولها الى قمة حلف الأطلسي في بروكسل: ” يمكننا اعتماد سياساتنا الخاصة ويمكننا اتخاذ قرارات مستقلة ” بدون الإشارة مباشرة إلى ترامب.

وذكرت: ” لقد عشت في قسم من المانيا المحتلة من قبل الاتحاد السوفييتي. أنا سعيدة جدًا لأننا متحدون اليوم بالحرية بصفتنا جمهورية المانيا الفيدرالية. يمكننا بالتالي اعتماد سياساتنا الخاصة واتخاذ قرارات مستقلة” .

وأضافت: ” ألمانيا تبذل الكثير لحلف الاطلسي. نحن ثاني أكبر مزود بالقوات ونضع غالبية قدراتنا العسكرية في خدمة حلف شمال الاطلسي ” .

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