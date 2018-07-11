ميركل ترد على اتهامات ” ترامب ” : قرارنا مستقل
ردَّت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الأربعاء، على اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أن بلادها تتخذ قراراتها بشكل ” مستقل ” .
واتهم ” ترامب ” برلين “بإثراء” روسيا وعدم المساهمة بشكل كاف في النفقات العسكرية لحلف شمال الاطلسي.
وقالت ” ميركل ” عند وصولها الى قمة حلف الأطلسي في بروكسل: ” يمكننا اعتماد سياساتنا الخاصة ويمكننا اتخاذ قرارات مستقلة ” بدون الإشارة مباشرة إلى ترامب.
وذكرت: ” لقد عشت في قسم من المانيا المحتلة من قبل الاتحاد السوفييتي. أنا سعيدة جدًا لأننا متحدون اليوم بالحرية بصفتنا جمهورية المانيا الفيدرالية. يمكننا بالتالي اعتماد سياساتنا الخاصة واتخاذ قرارات مستقلة” .
وأضافت: ” ألمانيا تبذل الكثير لحلف الاطلسي. نحن ثاني أكبر مزود بالقوات ونضع غالبية قدراتنا العسكرية في خدمة حلف شمال الاطلسي ” .
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طلال[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ يوم واحد
ترامب هذا غريب الاطوار يرى ان العالم كله ضده
ماجد[ عدد التعليقات: 1800 ] نشر منذ يوم واحد
انتبهي ياسيده ميركل
😂😂😂
عمار[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ يوم واحد
ميركل *معجزة*
وش سبب تسميتها ميركل ياترى شكلو امها كانت فاقدة الامل بالانجاب
حسين[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ يوم واحد
الله يستر بس اخاف الرئيس ترامب يهيج عليها وتكون موتها ونهايتها
غندورة[ عدد التعليقات: 10741 ] نشر منذ 18 ساعة
قرارنا مُستقل😠
كفووو ي”ميركل ياعنك إن إبيك عقب مرة بألف شنب.
مـايفل الحديد إلا الحديد.
عبدالله[ عدد التعليقات: 928 ] نشر منذ 10 ساعات
ترامب يبغى نسب متقاربه في المساهمه في الناتو بين الدول الاوروبيه وبين امريكا
ويقول انه ظلم انه امريكا عليها حصه اكبر من اي دوله اوروبيه بينما الناتو اصلا موجود لحماية اوروبا من روسيا.
يعني امريكا تقدر تصد بل وتسحق اي هجوم روسي لوحدها ولكن الاوروبيين مجتمعين ما يقدروا، لازم امريكا.
و ترامب يقول ما دام الشغله لكم، فالله لا يهينكم ادفعوا نفس النسبه اللي تدفعها امريكا، والا بلاش من هذي الشغله كلها.