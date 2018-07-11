بالفيديو.. إصابة 3 فتيات في حريق داخل مصنع نسائي بمكة
وقع حريق في مصنع نسائي شهير بمنطقة مكة المكرمة، حيث أصيب 3 فتيات بالاختناق وتم معالجتهم في الموقع.
وتسبب اشتعال النار في كبيل كهربائي بالمصنع، في تسرب الداخن داخله، ومع عدم وجود باب طوارئ علقت أكثر من 30 فتاة داخل المصنع ما تسبب في إصابة 3 منهم.
وباشرت فرق الدفاع المدني الحادث، وأخمدت النار، فيما عالجت فرق الإسعاف الفتيات المصابات في الموقع.
طلال[ عدد التعليقات: 1838 ] نشر منذ 45 دقيقة
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1102 ] نشر منذ 42 دقيقة
الله يشفيهم علي خير يااارب
عمار[ عدد التعليقات: 691 ] نشر منذ 42 دقيقة
يجب ان يتم تعويضهم عن هذه الحادثه