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بالفيديو.. إصابة 3 فتيات في حريق داخل مصنع نسائي بمكة

بالفيديو.. إصابة 3 فتيات في حريق داخل مصنع نسائي بمكة
نايف السالم(صدى):

وقع حريق في مصنع نسائي شهير بمنطقة مكة المكرمة، حيث أصيب 3 فتيات بالاختناق وتم معالجتهم في الموقع.

وتسبب اشتعال النار في كبيل كهربائي بالمصنع، في تسرب الداخن داخله، ومع عدم وجود باب طوارئ علقت أكثر من 30 فتاة داخل المصنع ما تسبب في إصابة 3 منهم.

وباشرت فرق الدفاع المدني الحادث، وأخمدت النار، فيما عالجت فرق الإسعاف الفتيات المصابات في الموقع.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1838 ] نشر منذ 45 دقيقة

لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 1102 ] نشر منذ 42 دقيقة

الله يشفيهم علي خير يااارب

[ عدد التعليقات: 691 ] نشر منذ 42 دقيقة

يجب ان يتم تعويضهم عن هذه الحادثه

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