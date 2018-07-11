ثلاثينية تنقذ حياة 7 أشخاص بوفاتها في مكة

نايف السالم(صدى):

استطاع 7 أشخاص بمكة المكرمة يعانون من عدة مشاكل صحية، البقاء أحياءًا بعدما أنقذتهم أعضاء متوفاة دماغيًا، من الجنسية البرماوية.

وكانت تعاني المريضة من ارتفاع ضغط الدم المزمن مما تسبب في نزيف دماغي حاد ، وتوفيت دماغيًّا.

وبإبلاغ المركز السعودي لزراعة الأعضاء بوجود حالة متوفاة دماغيًا وبعد موافقة ذوي المريضة بالتبرع بالأعضاء لإنقاذ حياة أشخاص آخرين تم تجهيز غرفة الجراحة بوجود فريق طبي متخصص.

وتكللت عملية استئصال الأعضاء بالنجاح، حيث شملت العملية نقل القلب والرئتين والكبد والكليتين والبنكرياس.