سعوديّان يوظّفان الكيمياء في تقديم المشروبات بمهرجان أبها للتسوق

محمد بن طحيطح(صدى):

وظّف الشابّان السعوديّان أنس وحسن القحطاني تخصّصهما العلمي في ابتكار مشروعهما الخاص ” Co2 ” والذي عملوا على تطويره وتجربته لمدة 4 أشهر وكانت انطلاقته بمهرجان أبها للتسوق ” 20 ” , ونجح الثنائي المميّز في جذب زوّار المهرجان بما يقدّمانه من فكرة إبداعية غريبة في المنطقة وربما على مستوى المملكة , لتكون دراسة الهندسة الكيميائية بذرة فكرة هذا المشروع النوعي الذي يوضّح موهبة شباب وشابات الوطن ويعتبر أحد ثمار أفكار أبنائه التي بدأت تتجلّى مع المتغيّرات التي بثّتها رؤية 2030م في فكر المواطن السعودي وفتحت له آفاقاً جديدة وعصريّة .

وتعتمد فكرة المشروع على توظيف ثاني أكسيد الكربون في جذب العملاء واستخدامه في التحضير والتبريد فقط دون دخوله أو اختلاطه بما يتم تقديمه من مشروبات , وهذه الطريقة العلميّة تتم عبر تحويل ثاني أكسيد الكربون من حالته الغازيّة إلى الصلبة لتعطي مظهراً جاذباً وتقوم على التبريد بطريقة الثلج الجافّ ويتم فصلها كليّاً عن المشروبات عبر وعائين لتقديمها أحدها لثاني أكسيد الكربون والآخر للمشروب .

يستخدم هذا الثنائي المميّز النوع الطبّي من اسطوانات غاز ثاني أكسيد الكربون ، كما أن لديهم مشروبات تناسب جميع الفئات العمريّة , وتلاقي فكرتهم اقبالاً مميّزاً من الزوّار وعبارات إيجابيّة محفّزة تُثني على همّة الشباب السعودي وأبناء المنطقة وأنّهم مستقبل الوطن والغد المشرق له تحديداً في ظلّ تقديمهما لمعلومات كيميائية مفيدة وشرح بعض الأمور العلميّة خلال وقت الانتظار حتى تجهيز طلب العميل وهو ما أشاد به عدة زوّار لركنهم الخاص .

ويتمنى أنس وحسن دعم فكرتهم للتوسّع في هذا المشروع وتطويره مستقبلاً ليتوافق مع رؤية الوطن , كما قدّموا شكرهم لإدارة مهرجان أبها للتسوق على إتاحة الفرصة لهم لتقديم هذه الفكرة والانطلاق بها على أرض الواقع .