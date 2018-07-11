الزعاق يوضح سبب موت الأوروبيون من ” الحر ” بينما نحن لانموت

علي القحطاني (صدى):

كشف الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، اليوم الأربعاء، عن السبب وراء عدم تحمل سكان الدول الأوروبية لدرجات الحرارة العالية والتي قد تتسبب في موتهم أحيانا.

ونشر الزعاق مقطع فيديو له عبر حسابه بموقع ” تويتر ” ليوضح فيه السبب الذي يجعل سكان بعض الدول الأوروبية إذا تجاوزت الحرارة عندهم 36 درجة يموتون، بينما نحن تكون درجة حرارتنا الأعلى عالميا ومع هذا لانموت.

وأوضح الزعاق أن السبب الحقيقي يكمن في نسبة الرطوبة، فإن الرطوبة عندما تكون عالية بالدول الأوروبية، تمنع الجسم من التعرق، مؤكدًا أن عدم التعرق مع ارتفاع الرطوبة يؤدي للموت.

يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع حصيلة الوفيات في كندا إلى 54 شخصًا وذلك بسبب موجة الحر التي تضرب شرق كندا منذ نهاية الأسبوع الماضي.