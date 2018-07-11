موظفو الدوام الليلي أكثر عرضة للجلطة وأمراض القلب

لندن(صدى):

أثبتت دراسة طبية حديثة، أن الموظفون الذين يعملون ليلا أكثر عرضة للإصابة بالجلطة وأمراض القلب والسرطان، مرجعة السبب إلى ما يتعرض له الجسم من تغيير في عملية التمثيل الغذائي.

وكشفت الدراسة أن العمل بنظام المناوبات الليلي يربك عددا من العمليات الكيميائية التي اعتاد الجسم على القيام بها في أوقات محددة.

وفيما يخص عملية التمثيل الغذائي ،فإن الدوام الليلي يؤدي إلى هضم غير سليم للطعام بخلاف ما يحصل لدى من يعملون نهارا ويخلدون إلى النوم ليلا، وفق ما نقلت صحيفة “ ديلي ميل ” البريطانية.