مقتل وإصابة 41 باكستانيًا في هجوم انتحاري استهدف تجمعا انتخابيا

إسلام آباد(صدى):

قٌتل 11 شخصا باكستانيًا، وأصيب 30 آخرين على الأقل في هجوم انتحاري استهدف تجمعا انتخابيا لحزب ” عوامي ” لقومي البشتوني في باكستان.

وأفاد شهود عيان بأن انتحاري فجر حزامه الناسف بالقرب من مركبة قيادي في حزب عوامي القومي البشتوني لدى وصوله إلى تجمع أنصاره، ويدعى هارون بيلور.

وسبق لوالد هارون ويدعى بشير بيلور أن قتل في هجوم انتحاري أيضا استهدف تجمعا حزبيا في مدينة بيشاور في شهر ديسمبر عام 2012 ، وتبنت الهجوم حينها حركة طالبان باكستان.