إحصائيًا.. متوسط الأجر الشهري للمواطنين ارتفع إلى 10 آلاف ريال

نايف السالم(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن متوسط الأجر الشھري للمواطنين العاملين ارتفع إلى 10089 ريالاً خلال الربع الأول من 2018، مقابل 9939 ريالاً خلال الربع الرابع من 2017، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 2%.

وكشفت بيانات الهيئة أن متوسط أجر العاملین غیر السعوديین ارتفع إلى 3768 ريالاً خلال الربع الأول من 2018، بزيادة 3%عن متوسط أجورھم في الربع الرابع من 2017 الذي سجل 3674 ريالاً.

وبينت نشرة سوق العمل للربع الأول من 2018، أن متوسط أجر السعودي بالقطاع الحكومي بلغ نحو 11095 ريالاً، مقابل 10735 خلال الربع الرابع من 2017، فیما بلغ متوسط أجور الأجانب 10298 ريالاً، مقابل 8827 ريالاً في الربع الرابع من 2017 بارتفاع نسبته.

وبلغ متوسط أجر السعودي في القطاع الخاص خلال الفترة نفسھا نحو 7197 ريالاً، مقابل 7570 ريالاً في الربع الرابع من 2017، في حین بلغ متوسط أجر غیر السعودي بالقطاع الخاص 3899 ريالاً، مقابل 3812 ريالاً خلال الربع الرابع من 2017.

بينما بلغ متوسط الأجر الشھري للذكور السعوديین في القطاعین الحكومي والخاص بلغ نحو 10289 ريالاً، مقابل 9230 ريالاً للسعوديات العاملات.